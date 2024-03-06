Манчестер Сити примет Копенгаген, Реал – Лейпциг в 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 6 марта, состоится вторая партия ответных матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24. Мадридский Реал Андрея Лунина попытается развить добытое преимущество над немецким Лейпцигом, а английский Манчестер Сити проэкзаменует датский Копенгаген.
Расписание матчей 1/8 финала
*Указанное время — киевский
Напомним, что правило выездного гола в еврокубках уже не действует. например, победа Лейпцига над Реалом со счетом 2:1 переведет игру в дополнительное время.
Накануне определились первые участники четвертьфинальной стадии турнира.
Стадия 1/4 финала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала – на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Реал — Лейпциг: где посмотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов