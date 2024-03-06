Манчестер Сити примет Копенгаген, Реал – Лейпциг в 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 6 марта, состоится вторая партия ответных матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24. Мадридский Реал Андрея Лунина попытается развить добытое преимущество над немецким Лейпцигом, а английский Манчестер Сити проэкзаменует датский Копенгаген.

Расписание матчей 1/8 финала

22:00. ;(первый матч — 3:1)

22:00. Реал Мадрид — РБ Лейпциг (первый матч — 1:0)

*Указанное время — киевский

Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

Напомним, что правило выездного гола в еврокубках уже не действует. например, победа Лейпцига над Реалом со счетом 2:1 переведет игру в дополнительное время.

Накануне определились первые участники четвертьфинальной стадии турнира.

Стадия 1/4 финала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала – на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Реал — Лейпциг: где посмотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

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