Авиакомпания Hahnair – новый партнёр Visa RB

Команда Visa RB подписала многолетний контракт с немецкой авиакомпанией Hahnair, специализирующейся на чартерных перевозках, и она получила статус «Официального авиационного партнёра».

Сотрудничество начнётся в 2025 году, когда сезон вновь будет состоять из 24 этапов, которые пройдут всего за девять месяцев, и сотрудничество между командой Формулы 1 и одним из ведущих участников рынка бизнес-авиации позволит экономить время за счёт оптимизации логистики.

Лоран Мекис, руководитель команды: «Мы рады заключить партнёрское соглашение с Hahnair, ведь календарь чемпионата очень плотный и напряжённый. Специализированные услуги этой авиакомпании станут отличным подспорьем, позволят расширить наши возможности в плане логистики, чтобы команда в течение всего сезона могла работать с максимальной эффективностью».

Петер Байер, исполнительный директор команды: «Такое партнёрство поможет эффективно решить логистические задачи, связанные с перелётами не только с гонки на гонку, но также с расстоянием между нашим отделом аэродинамики, который находится в Великобритании, и нашей базой в Италии».

С начала сезона 2025 года логотипы Hahnair появятся на корпусах зеркал заднего вида машины VCARB-02.

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