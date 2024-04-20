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Футбол

Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Маурисио Почеттино в шаге от второго финала за сезон

Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Челси" продолжает проводить максимально нестабильный и провальный сезон, по итогам которого они рискуют остаться без еврокубков. От того особенно странно видеть то, как лондонцы уже в шаге от второго финала на "Уэмбли" за сезон.

    Потенциальная победа для "Челси" в Кубке Англии означает, что они попадут в Лигу Европы. Это едва ли не лучшая возможность исправить все ошибки, которые сделаны в АПЛ. Но ведь соперник "Манчестер Сити", испытание невероятно сложное.

    Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в субботу, 20 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Кубок Англии. Полуфинал.

    20 апреля. 19:15. Лондон. "Уэмбли"

    Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    В эфире

    Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Трансляция матча «Манчестер Сити» — «Челси» Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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