Легендарный хавбек Атлетико отказался от переезда в Турцию

Легендарный хавбек мадридского "Атлетико" отказался от переезда в Турцию.

Популярный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что 30-летний Сауль Ньигес отказался от идеи с переходом в "Трабзонспор", несмотря на то, что стороны ранее договорились об условиях четырехлетнего контракта с футболистом.

Отмечается, что опытный испанский полузащитник получил разрешение от "Атлетико" на прохождение медосмотра, но в итоге он изменил свое решение из-за семейных обстоятельств. Сейчас переговоры между всеми вовлеченными сторонами прекращены. Игрок остается в Мадриде, а его контракт с "матрасниками" действует до 2026 года.

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В прошлом сезоне Сауль играл за "Севилью" на правах аренды, проведя 26 игр за клуб во всех турнирах. За это время он забил один гол и отдал 6 результативных передач. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 3 млн евро.

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