«Он думал об этом». Экс-чемпион мира назвал главную причину поражения Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Вячеслав Сенченко

Бывший чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика (24-0, 15 КО) над британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

– Стало ли для вас неожиданностью, что бой закончился так рано?

– Да. Думал, что бой продлится хотя бы до 9-10 раунда.

– Дюбуа мог еще подняться? Или он просто понял, что уже нет смысла?

– Плюс-минус похожая ситуация, как в первом бою. Там он тоже как-то неуверенно вставал. Здесь удар был тяжелее. Но все равно не самый акцентированный первый удар в висок был, а он как-то быстро падает.

– Что стало главной причиной столь легкого поединка для Усика?

– Трудно сказать. Видимо, Дюбуа слишком торопился и где-то упустил свои моменты. Он рисковал и пытался проработать больше в атаке, добавить в прессинге. Пропустил удар – и все закончилось. А мог попасть – наверное, на риск и рассчитывал, потому что понимал, что по очкам точно не выиграет. Думал о своем нокаутирующем ударе, но не донес его первым, пропустил сам.

sport.ua