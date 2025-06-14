Та – о трансфере в Баварию: Я не спешил с решением

Центральный защитник Джонатан Та прокомментировал свой переход в мюнхенскую "Баварию" из "Байера". Футболист подчеркнул повышенное давление и требования нового клуба.

"Это заняло некоторое время, но в конечном итоге решение было принято в нужный момент. Я не спешил и не хотел, чтобы на меня давили или заставляли принимать поспешное решение.

Мы с руководством "Баварии" уже разговаривали об этом в прошлом году, и тогда у меня сложилось положительное представление о команде, поэтому я рад, что все сложилось так, как сложилось", – сказал футболист.