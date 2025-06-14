Connect with us
Футбол

Та – о трансфере в Баварию: Я не спешил с решением

Та - о трансфере в Баварию: Я не спешил с решением

    • Центральный защитник Джонатан Та прокомментировал свой переход в мюнхенскую "Баварию" из "Байера". Футболист подчеркнул повышенное давление и требования нового клуба.

    "Это заняло некоторое время, но в конечном итоге решение было принято в нужный момент. Я не спешил и не хотел, чтобы на меня давили или заставляли принимать поспешное решение.

    Мы с руководством "Баварии" уже разговаривали об этом в прошлом году, и тогда у меня сложилось положительное представление о команде, поэтому я рад, что все сложилось так, как сложилось", – сказал футболист.

    Напомним, что контракт между Та и "Баварией" заключен до 30 июня 2029 года.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis