Украинский след в 1/4 ЛЧ, камбек Зари и тренерские поиски Ливерпуля. Главные новости за 9 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за вторник, 9 апреля

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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за вторник, 9 апреля.

Шоу от Реала и Сити

"Реал" и "Манчестер Сити" устроили неожиданное шоу с 6 забитыми мячами в первом матче 1/4 финала ЛЧ. Андрей Лунин ожидаемо появился с первых минут и допустил оплошность в эпизоде с быстрым голом Бернарду Силвы. Тем не менее, затем и украинец, и "Реал" собрались, и дважды отыгрались по ходу неожиданной перестрелке на Бернабеу.

Равенство Арсенала и Баварии

А вот Зинченко появился лишь на второй тайм домашнего матча против "Баварии", заменив Якуба Кивера. До перерыва гости дважды подловили "Арсенал" на контратаках, поэтому украинец был брошен в бой на камбек. Впрочем, с ним помогли более поздние замены, а именно выходы Жезуса и Троссарда, спасшие ничью. Всё решится в Мюнхене через неделю.

Ливерпуль позовёт Аморима?

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим имеет устную договорённость с "Ливерпулем", уверяет инсайдер Флориан Плеттенберг. 39-летний специалист должен стать преемником Юргена Клоппа. Срок действия предложенного контракта — до лета 2027 года. Отмечается, что португалец также входит в шорт-лист мюнхенской "Баварии" и лондонского "Челси".

Камбек Зари

В УПЛ во вторник тоже не обошлось без результативного футбола. "Днепр-1" и "Заря" выдали настоящую феерию, забив 4 мяча в стартовые 17 минут второго тайма. Сначала хозяева повели в два мяча усилиями Сватка и Гуцуляка, о Кирюханцев и Горбач восстановили паритет, набрав важный пункт для "Зари".

Отставка спортдира МЮ

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто покидает клуб. Ожидается, что вакантную должность займет Дэн Эшуорт, который ранее работал в "Ньюкасле". Мерто проработал в МЮ более 10 лет на различных должностях, с 2021-го года став спортивным директором клуба.

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