Третья ракетка мира снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за травмы

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас объявил, что не сможет сыграть в этом году в Монте-Карло

«Я работал в Монте-Карло и до последней минуты пытался восстановиться после травмы пронатора правой руки, но это оказалось невозможным, и я не могу играть! Я очень хотел сыграть…Увидимся в следующем году!», — написал Алькарас в своих социальных сетях.

Отметим, что Карлос Алькарас снимается с турнира второй год подряд. В прошлом году он не выступил в Монте-Карло из-за проблем с левой рукой и позвоночником.

Место Алькараса в основной сетке займет в статусе «лаки лузера» итальянец Лоренцо Сонего, который сразу попадает во второй круг и сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима.

btu.org.ua