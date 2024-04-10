УЕФА отреагировала на угрозу терактов во время матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) знает об угрозе терактов от террористической организации ИГИЛ («Исламское государство») во время четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов и сотрудничает с властями для обеспечения безопасности.
Об этом сообщает ESPN.
Указывается, что все поединки состоятся по расписанию.
«УЕФА знает о вероятных террористические угрозы по поводу матчей Лиги чемпионов УЕФА на этой неделе, и тесно сотрудничает с властями на соответствующих площадках. Планируется, что все матчи состоятся по расписанию с соответствующими средствами безопасности», — идет в заявлении УЕФА.
В 1/4 финала ЛЧ Реал сыграет с Манчестер Сити, ПСЖ — с Барселоной, Арсенал будет принимать Баварию, Атлетико встретится с Боруссией Дортмунд.
Напомним, недавно появилась информация, что ИГИЛ планирует провести теракты во время четвертьфинальных матчей ЛЧ. Ресурс, ответственный за распространение сообщений организации изображения с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых пройдут поединки.