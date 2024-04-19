Зидан близок к тому, чтобы возглавить Баварию

Трехкратный победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан находится в шаге от назначения на должность главного тренера мюнхенской Баварии.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источник, тренер уже дал согласие возглавить немецкий клуб и даже попросил о срочном усилении состава команды, особенно линии защиты. Ранее сообщалось, что главным кандидатом на должность наставника Баварии есть Юлиан Нагельсманн. Однако, специалист продлил контракт со сборной Германии.

Напомним, Бавария потеряла любые шансы на чемпионство в Германии. Однако команда продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Мюнхенцы прошли лондонский Арсенал в 1/4 турнира. В полуфинале ЛЧ Бавария встретится с мадридским Реалом.

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