Коллекция часов Михаэля Шумахера выставлена на аукцион

Коллекция часов семикратного чемпиона мира Формулы 1 Михаэля Шумахера выставлена на продажу аукционным домом Christie’s.

Михаэль за годы выступлений в Формуле 1 собрал большую коллекцию, и теперь его семья решила выставить на торги восемь хронографов. Аукцион пройдёт в швейцарской Женеве 13 мая. Суммарная оценочная стоимость выставленных на торги часов оценивается в $4,8 миллионов.

Примерно половина общей стоимость приходится на платиновые часы F.P. Journe Vagabondage 1 – ожидается, что покупатель заплатит за эту модель до $2,2 миллионов. Среди других часов, которые предложены к приобретению, модель Paul Newman Daytona от Rolex за $440 тысяч и Audemars Piguet Royal Oak за $280 тысяч.

Интересно, что золотой хронограф Royal Oak Михаэль Шумахер получил в подарок на рождественские праздники в 2003 году от на тот момент руководителя команды Ferrari Жана Тодта.

На следующий год Тодт преподнёс Шумахеру Vagabondage 1, выполненный по спецзаказу – на ярком красном циферблате нанесены изображения, символизирующие седьмой чемпионский титул Михаэля, который он выиграл вместе с Ferrari в 2004 году.

Источник