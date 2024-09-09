Стелла: Есть ошибочное мнение, что MCL38 быстрее всех

По результатам квалификации в Монце гонщики McLaren заняли весь первый стартовый ряд, однако победа в домашнем для Ferrari Гран При Италии досталась Шарлю Леклеру. По мнению Андреа Стеллы, новость о том, что Скудерия прибавила в скорости, для его команды одновременно и плохая, и хорошая.

«Я хочу, чтобы мы более эффективно использовали потенциал нашей машины, – приводит слова руководителя команды McLaren официальный сайт чемпионата. – Если говорить о гоночном темпе, то, по-моему, есть ошибочное мнение, что наша машина существенно превосходит всех по скорости.

Однако я полагаю, что в Монце Леклер мог ехать так же быстро, как гонщики McLaren, и на первом отрезке не отставал от Оскара Пиастри. Даже на втором отрезке, когда он ехал позади двух наших гонщиков, он вполне мог держаться за ними почти вплотную.

Думаю, на итальянской трассе Ferrari по конкурентоспособности не уступала McLaren, по крайней мере, Леклер, и для нас это плохая новость. Это означало, что мы не могли просто ехать к финишу в спокойном темпе, поскольку надо было разбираться с соперниками, а они неплохо справились со своими задачами.

В то же самое время для нас это хорошая новость, ведь чем больше машин смогут отнимать очки у Red Bull, тем лучше для нас. Но при этом надо обеспечить, чтобы мы в полной мере использовали потенциал нашей машины, даже если Ferrari будет реально претендовать на победы».

После 16 этапов сезона отставание McLaren от Red Bull Racing в Кубке конструкторов сократилось до 8 очков, отыграть которые более чем реально уже в Баку – разумеется, если расстановка сил в чемпионате останется примерно такой же, какой была в Италии.

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