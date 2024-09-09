Тейлор Фритц – о поражении в финале US Open: “Мой план “А” не действовал, что-то начало получаться только в третьем сете”

Американский теннисист пообщался с журналистами после финального матча на Открытом чемпионате США

– Тэйлор, расскажите, что вы думаете об этом финале?

– Для меня это был очень тяжелый матч. Я думаю, что у меня был план, что бы я хотел сделать. В конце концов, кое-что я сделал хорошо, а кое-что – не сделал. Например, я делал удары по мячу не так хорошо, как я ожидал. Я чувствовал, что подача значительно улучшилась во втором сете. В первом сете у меня были трудности на подаче. Затем в третьем сете я немного лучше все собрал воедино. Я был в хорошей позиции, чтобы выиграть третью партию, но он отыграл хорошо на моей подаче. Так и происходит, когда ты играешь и знаешь, что он сейчас лучший игрок в мире. Мой план “А” не работал. План “Б”, к которому я возвращаюсь, как правило, заключается в том, чтобы цепляться за все и всегда попадать в корт, действовать более надежно. Вместе с подачей это срабатывает против большинства игроков. Но он просто действовал более жестко тогда, когда я переставал играть так активно. Поэтому мне было трудно, потому что мой план “А” не действовал. Только в третьем сете что-то начало удаваться.

– Когда вы играете такой эмоциональный и долгий полуфинал, мне интересно, повлияло ли это на вас сегодня?

– Я не думаю, что это имело большое влияние. Вчера я не чувствовал себя прекрасно, но мы сыграли шесть матчей, это финал турнира Grand Slam. Я не ожидаю, что буду чувствовать себя свежим, понимаете. Так что, судя по всему, я думаю, что мое тело было в хорошем состоянии. Я даже и близко не нервничал перед этим матчем так, как в полуфинале. Я чувствовал, что это, очевидно, финал Открытого чемпионата США, и я хочу его выиграть, это очень важный момент. Но в плане эмоций все было не так плохо, как в матче против Тиафо. Я знал, что найду способ справиться с этим.

– Улучшилась ли игра Синнера со времени ваших прошлых с ним матчей?

– Да, я бы сказал, что он, безусловно, немного улучшил свою игру с тех пор, как я обыграл его в двух сетах в Индиан-Уэллс в 2021 году (смеется). Больше всего улучшилась его подача. Он ее улучшил еще в прошлом году, когда мы играли в Калифорнии. Сейчас он стал играть увереннее и побеждать, но я думаю, что на тот момент он был очень близок к этому уровню. Просто тогда он еще не подтвердил это своими результатами. На той неделе он проиграл Алькарасу, но уже на следующей неделе выиграл Майами. Он невероятно отыграл весь прошлый год, а также на старте этого сезона. Я думаю, что это было своего рода, как бы, начало для него. Тогда я чувствовал, что могу заработать очки на приеме, даже на первой его подаче. Тогда было намного легче создать ему проблемы с задней линии. Сейчас он намного быстрее, намного лучше отбивает с углов и его подача теперь действительно сильная.

btu.org.ua