Усик назвал один невероятный ресурс и рассказал о возможностях

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик рассказал о важности жизненных приоритетов.

«Нужно работать над тем, чтобы ты был чемпионом не только в своем деле, но и в жизни. Есть много разных возможностей, много знакомств, и можно немного погрузиться в неправильные вещи. Господь Иисус Христос, моя вера, жена, команда, мои друзья помогают мне быть на дороге, по которой можно ехать.

Люди – это невероятный ресурс. Посмотрите, сколько сейчас у нас возможностей, разные интеллекты и все остальное, но никто не может заменить человека с его мыслью, человечностью, светлым сердцем. Интеллект делает так, как его запрограммировали, а у человека есть совесть, с которой он не имеет права договариваться», – заявил Усик.

Ранее Александр Усик заявил, что знает, как жить без денег, и дал совет, как этого избежать.

sport.ua