Олимпиада. Джокович в трехчасовом финале победил Алькараса и впервые выиграл золотую медаль

Сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом Олимпиады в Париже

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) – Карлос Алькарас (Испания, 2) 7:6(3), 7:6(2)

Новак Джокович седьмой раз сыграл против Карлоса Алькараса и одержал четвертую победу. Сербский теннисист взял реванш у испанца за поражение на Уимблдоне в этом году второй раз за три матча обыграл его на грунте.

Финальный поединок продолжался почти три часа. Оба теннисиста ни разу не проиграли геймы на своих подачах: Алькарас отыграл восемь брейк-поинтов, а Джокович – шесть.

Путь к титулу:

R1: Мэттью Эбден (Австралия) 6:0, 6:1

R2: Рафаэль Надаль (Испания, PR) 6:1, 6:4

R3: Доминик Кепфер (Германия) 7:5, 6:3

QF: Стефанос Циципас (Греция, 8) 6:3, 7:6(3)

SF: Лоренцо Музетти (Италия, 11) 6:4, 6:2

FR: Карлос Алькарас (Испания, 2) 7:6(3), 7:6(2)

37-летний Новак Джокович пятый раз сыграл на Олимпиаде и впервые дошел до финала. Ранее серб сумел завоевать лишь одну награду – бронзовую медаль на своих дебютных Играх в Пекине в 2008 году. 22-летний Карлос Алькарас впервые выступил на Олимпиаде.

Новак Джокович стал самым возрастным игроком, выигравшим золотую медаль в теннисе, как среди мужчин, так и среди женщин. Серб стал третьим игроком в истории, выигравшим все четыре турнира Grand Slam и золотую олимпийскую медаль, после Андре Агасси (США) и Рафаэля Надаля (Испания).

Напомним, что вчера бронзовую медаль выиграл итальянец Лоренцо Музетти.

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