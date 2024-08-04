Бретвейт хочет приобрести клуб Ла Лиги

Неужели из-за обид на руководство?
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Нападающий "Гремиу" Мартин Бретвейт раздумывает над возможностью приобретения испанского "Эспаньола". Об этом сообщает Marca.
Игрок выступал в "Эспаньоле" 2 последних сезона. Отметим, что у Бретвейта были непростые отношения с руководством испанского клуба. Однажды, когда "Эспаньол" выступал во втором по силе дивизионе, боссы отказались отпускать датчанина в клуб из Ла Лиги.
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Бретвейт, кроме футбола, активно занимается бизнесом. Он владеет компанией, которая занимается недвижимостью в США, рестораном в каталонском городе Гава и имеет свою линию одежды.