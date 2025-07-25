Барселона готовит замену тер Штегену

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген оказался в центре скандала: руководство клуба рассматривает возможность лишить 33-летнего немецкого вратаря статуса капитана. Об этом сообщает euro.com.ua.

По информации издания, решение о смене капитана было принято совместно новым главным тренером Ханси Фликом, спортивным директором Деку и президентом клуба Жоаном Лапортой. Главной причиной стало недовольство поведением тер Штегена: футболист без согласования с клубом заявил, что ему требуется операция, а также отказался покидать расположение команды, несмотря на рекомендации медштаба.

Ситуация усугубляется тем, что голкипер отказывается общаться с тренерским штабом и руководством. Внутри клуба это воспринимается как демонстративное неповиновение и порождает напряжённую атмосферу.

На фоне обострившегося конфликта в «Барселоне» уже составили список потенциальных новых капитанов. Среди кандидатов — Рональд Араухо, Френки де Йонг, Педри и Рафинья. Также рассматриваются Иньиго Мартинес, Роберт Левандовский, Ферран Торрес и молодой талант Ламін Ямаль.

Для Марка-Андре тер Штегена это может означать не только потерю капитанской повязки, но и возможный уход из клуба, в котором он провёл более десяти лет, став одним из символов последнего десятилетия «Барселоны».

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