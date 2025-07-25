Формула 2: Поул в Спа уверенно завоевал Алекс Данн

Как всегда в молодёжных сериях, борьба за поул носит принципиальный характер, поскольку за лучшее время в квалификации начисляются бонусные баллы, а при такой плотности результатов, как в этом сезоне в Ф2, это весьма важный момент.

Погода в Спа в пятницу днём была какая-то нетипично бельгийская – светило солнце, никаких особых сложностей, связанных с внешними обстоятельствами, не было, и ничто не мешало гонщикам показать максимум, на что были способны они и их машины.

Одним из первых протокол квалификации возглавил Алекс Данн, но Леонардо Форнароли уступил ему совсем немного. Во второй попытке итальянец пытался превзойти гонщика Rodin Motorsport, но тот ответил более чем убедительно, проехав все три сектора с лучшим временем первой половины сессии – 1:57,863.

Причём этот результат участника молодёжной программы McLaren больше чем на 4 десятых превосходил время Форнароли и на полсекунды с лишним результаты, показанные двумя другими гонщиками, которые регулярно претендуют на поул – речь о Габриэле Мини и Викторе Мартене. При этом перед началом квалификации французский гонщик ART вообще уверял, что в сегодня он будет быстрее всех, но подтвердить это ему пока не удавалось.

Когда до конца сессии оставалось меньше девяти минут, гонщики, получив свежую мягкую резину, вернулись на трассу, чтобы предпринять решительный штурм поула. Впрочем, Данн и на этой стадии квалификации дал всем понять, что сегодня его превзойти будет нереально: он улучшил своё предыдущее время сразу на семь десятых!

Остальные тоже прибавили, и на вторую строчку неожиданно поднялся Ритому Миата, однако его результат был на 0,419 хуже. Тем не менее, это лучший квалификационный результат японского гонщика в Ф2. А вот Мартен, его напарник, так и остался четвёртым. Удивило другое: Ричард Ферсхор, лидирующий в личном зачёте, вообще не смог добраться до первой десятки, показав только 11-е время.

Таким образом, Алекс Данн стартует с поула в воскресенье, в основной гонке уик-энда, а завтрашний спринт с наиболее выгодной позиции начнёт Оливер Гёте, показавший в квалификации 10-е время. Впрочем, как мы знаем, что поул в Спа – достижение престижное, но его значение преувеличивать не стоит, ведь если где и возможны обгоны, так на этой трассе.

Результаты готовятся…

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