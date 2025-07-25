Прага. Киченок и Ниномия вторую неделю подряд сыграют в решающем матче

Украинско-японская пара вышли в финал турнира WTA в Чехии



Прага, Чехия • 21-26 июля • хард • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Надежда Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония, 2) – Эмили Апплтон/Изабель Хаверлаг (Великобритания/Нидерланды) 6:4, 6:4

Киченок и Ниномия по ходу сегодняшней встречи сделали шесть брейков и проиграли четыре гейма на своих подачах.

Теннисистки на втором турнире подряд сыграют в финале. На предыдущей неделе они стали чемпионками на турнире WTA 250 в Гамбурге.

Для украинки это будет третий решающий матч в сезоне, в котором она будет бороться за второй трофей. Напомним, что в активе Надежды 10 парных титулов на уровне Тура.

В финале Киченок и Ниномия встретятся с дуэтом Луция Гавличкова/Лаура Самсон (Чехия, WC).

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