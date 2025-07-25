Пиастри лидирует на практике в Спа

После трёхнедельной паузы «Королевские гонки» официально вернулись — стартовал гоночный уикенд Формулы-1 на легендарной трассе Спа-Франкоршам в рамках Гран-при Бельгии. Этот этап является спринтерским, а значит, гонщикам предоставлена лишь одна свободная практика перед началом квалификационных сессий. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua.

Лучшее время на тренировке неожиданно показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, опередивший действующего чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл») почти на 0,4 секунды. В течение большей части сессии лидировал Шарль Леклер («Феррари»), но австралиец на последних минутах продемонстрировал мощное время и возглавил таблицу результатов.

Ландо Норрис, напарник Пиастри по «Макларену», столкнулся с техническими трудностями и показал третий результат, уступив своему партнёру полсекунды.

Интересно, что к этапу в Спа сразу несколько команд привезли масштабные технические обновления. Существенные доработки болидов продемонстрировали «Феррари», «Ред Булл» и «Уильямс». Эти апдейты могут оказаться последними значимыми новинками текущего сезона, ведь команды уже готовятся к регламенту 2026 года.

Гран-при Бельгии стал первым для «Ред Булла» без руководителя Кристиана Хорнера, который был уволен во время летнего перерыва. Новым главой команды стал Лоран Мекис, ранее работавший в «Альфа Таури».

Спринт-квалификация состоится сегодня в 17:30 по местному времени. Она определит стартовую решётку для субботнего спринта, где очки будут разыграны уже в короткой дистанции.

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