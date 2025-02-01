В Lamborghini планируют модернизировать гиперкар SC63

Команда Lamborghini Squadra Corse не отказывается от модернизации своего единственного гиперкара SC63, на котором выступает в американской серии IMSA в 2025 году.

Итальянская команда начинает свой второй сезон в самой мощной категории гонок на выносливость, ограничившись одним экипажем, за который в IMSA выступают Даниил Квят, Роман Грожан, Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортара.

В основе спортпрототипа Lamborghini SC63 – шасси известной французской компании Ligier, но оснащённое гибридной силовой установкой собственного производства, и в этом году техническое обеспечение в дни гоночных уик-эндов доверено американской компании Riley. В программе на сезон – только пять гонок, которые входят в отдельный зачёт Кубка Michelin, причём одна из них, «24 часа Дайтоны», уже позади. Впрочем, там экипаж Квята из-за проблем с системой охлаждения сошёл с дистанции уже после 34 кругов.

В Lamborghini подчеркнули, что предстоящий сезон будет посвящён доработке машины, которая явно уступает по эффективности гиперкарам других заводских команд. За выполнение этой задачи отвечает Маурицио Лескьютта, до недавнего прошлого возглавлявший заводскую программу BMW в гонках на выносливость.

«Прежде всего мы уделяем внимание динамическим характеристикам SC63, работе подвески и аэродинамики, поскольку хотим добиться улучшений именно в этих областях, – заявил руководитель гоночных программ Lamborghini. – Я всегда говорю: «Лучше сделать меньше, но пытаясь сделать это лучше». Поэтому прежде всего мы хотим сосредоточиться на этих трёх болевых точках, которые нам известны, и в какой-то мере прибавить…»

Роувен Мор, технический директор Lamborghini, добавил: «Понятно, что в целом мы всегда стараемся добиться улучшений в этих областях, и уже сделали шаг вперёд в период зимнего межсезонья. Прежде всего, это кинематика задней подвески, аэродинамика, но также для гоночной машины всегда актуальна проблема веса.

Машина не должна быть слишком лёгкой, иначе она не пройдёт омологацию, но в любом случае мы можем добавить балласт. Конечно, над проблемой веса мы работаем постоянно».

Перспективы возвращения в европейские гонки на выносливость, прежде всего в Ле-Ман, у Lamborghini пока туманные, и когда Стефана Винкельмана, исполнительного директора компании, об этом спросили, он дал довольно расплывчатый ответ.

«Ле-Ман – знаменитая гонка, которая привлекает большое внимание к командам, в ней участвующим, – сказал он. – Для нас было важно там выступить, и прошлую гонку мы провели хорошо, заняли 10-е место – мы даже не ожидали, что сможем опередить команды, у которых больше опыта участия в «24 часах Ле-Мана».

Но всегда приходится выбирать между эмоциональной составляющей автоспорта и интересами компании, которая стремится быть экономически успешной. Мы не можем руководствоваться одними лишь эмоциями. Но я хотел бы вернуться в Ле-Ман как можно скорее».

Lamborghini пришлось уйти из WEC, поскольку по новым правилам чемпионата мира по гонкам на выносливость каждая заводская команда, выступающая в категории Hypercar должна заявить на старт две машины, а это, как в своё время пояснили в итальянской компании, больше не соответствует её стратегии.

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