Лиам Лоусон в Гудвуде сел за руль раллийной Ford Puma

Пока в руководстве команд Red Bull происходят радикальные перемены, пилот Racing Bulls Лиам Лоусон, в эти дни принимая участие в Фестивале скорости в Гудвуде, демонстрирует свою универсальную гоночную подготовку.

Он успел покататься не только за рулём RB7 в цветах команды из Фаэнцы, но и погонять по раллийной трассе на Ford Puma, машине, подготовленной в рамках требований категории Rally1. При этом в обоих случаях новозеландец прекрасно справлялся с поставленной задачей.

За свою карьеру Лиам успел подтвердить свою скорость не только в Формуле 1, но и в немецком кузовном чемпионате DTM, где в 2021 году стал вице-чемпионом. Но в ралли он ещё не выступал, хотя нельзя исключать, что опыт, полученный в Гудвуде, ему понравится, и он когда-нибудь последует примеру Роберта Кубицы, Кими Райкконена или Хейкки Ковалайнена.

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