Киченок вышла в финал WTA 250 в Праге

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в финал парного разряда хардового турнира WTA 250, который проходит в столице Чехии — Праге. Вместе с японской напарницей Макото Ниномией они уверенно переиграли британско-нидерландский дуэт Эмили Эпплтон / Изабель Хаверлаг. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Полуфинальный матч длился 1 час 27 минут и завершился победой Киченок и Ниномии в двух сетах — 6:4, 6:4. Это была первая очная встреча этих пар.

На пути к финалу украинско-японский тандем уже успел обыграть Анжелику Морателли / Нину Стоянович, а также Ивонн Кавалье-Реймерс / Марию Козыреву. Общая победная серия Киченок и Ниномии на данный момент составляет уже семь матчей подряд.

Напомним, что всего две недели назад Надежда и Макото стали чемпионками другого турнира WTA 250, проходившего на грунтовом покрытии также в Праге. Теперь украинка может побороться за второй титул за последние две недели и третий финал в сезоне 2025.

В решающем поединке за трофей Киченок и Ниномия встретятся с чешским дуэтом — Луцией Гавличковой и Лорой Самсон.

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