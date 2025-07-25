Защитник Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Как сообщает издание Voetbal International, левый защитник Тайрелл Маласия может покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Маласия провел последние шесть месяцев в аренде в "ПСВ". В Эйндховене он время от времени появлялся в составе команды, которая в итоге стала чемпионом Нидерландов. Несмотря на не очень впечатляющие индивидуальные результаты, футболист по-прежнему сохраняет сильный международный имидж.

Сообщается, что несколько европейских клубов уже интересовались ситуацией Маласии, которого тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим исключил из состава. Тем не менее, первое конкретное предложение поступило из Саудовской Аравии. Пока неизвестно, какой именно клуб хочет подписать Маласию, но игрок на данный момент рассматривает вариант и ведет переговоры.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Маласия провел 12 матчей за "ПСВ" во всех турнирах.

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