Хертогенбос. Два теннисиста, не входящие в топ-50, поборются в финале за свой первый титул ATP

Результаты полуфинальных матчей на турнире АТР 250 в Нидерландах



Хертогенбос, Нидерланды • 9-15 июня • трава • €733,665

Действующий чемпион: Алекс де Минор (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Зизу Бергс (Бельгия) – Райли Опелка (США, LL) 6:1, 6:4

Габриэль Диалло (Канада) – Уго Умбер (Франция, 2) 6:3, 7:6(4)

• Зизу Бергс второй раз сыграл против Райли Опелки и второй раз его победил. 26-летний бельгиец, занимающий 63-е место в рейтинге АТР проведет второй финал на турнирах АТР и попробует завоевать свой дебютный титул. В начале этого сезона он проиграл Гаэлю Монфису в решающем матче на соревнованиях АТР 250 в Окленде.

• Габриэль Диалло (№55 АТР) третий раз в сезоне победил теннисиста топ-20 (Умбер занимает 20-е место в рейтинге АТР) и второй раз в карьере сыграет в финале турнира АТР. В октябре прошлого года 23-летний канадец с украинскими корнями, уступил Карену Хачанову в финале соревнований АТР 250 в Алма-Аты.

Габриэль Диалло и Зизу Бергс сыграют друг с другом третий раз. Канадский теннисист выиграл оба предыдущих матча – на харде в Ванкувере (2022) и на грунте в Мадриде (2025).

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