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Футбол

Аякс достиг соглашения с вратарём Ливерпуля, – СМИ

Аякс достиг соглашения с вратарём Ливерпуля, - СМИ

    • "Аякс" достиг соглашения с вратарём "Ливерпуля".

    По сообщениям De Telegraaf, в субботу английский и нидерландский клуб договорились об условиях аренды Витезслава Яроша без права выкупа. Медосмотр голкипера состоится во вторник или в среду.

    Сообщается, что "Ливерпуль" считает "Аякс" подходящим клубом для игрока, поскольку они участвуют в Лиге чемпионов и с соответствующим видением футбола.

    Также английский клуб начнёт переговоры с окружением вратаря о продлении контракта с командой.

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    • В сезоне 2024/25 Витезслав Ярош сыграл два матча за "Ливерпуль". В октябре 2024 года голкипер вышел на последние минуты в матче против "Кристал Пэласа" в АПЛ. В конце месяца вратарь защищал рамку в матче Кубка Лиги против "Брайтона".

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