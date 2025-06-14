Аякс достиг соглашения с вратарём Ливерпуля, – СМИ

"Аякс" достиг соглашения с вратарём "Ливерпуля".

По сообщениям De Telegraaf, в субботу английский и нидерландский клуб договорились об условиях аренды Витезслава Яроша без права выкупа. Медосмотр голкипера состоится во вторник или в среду.

Сообщается, что "Ливерпуль" считает "Аякс" подходящим клубом для игрока, поскольку они участвуют в Лиге чемпионов и с соответствующим видением футбола.

Также английский клуб начнёт переговоры с окружением вратаря о продлении контракта с командой.

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В сезоне 2024/25 Витезслав Ярош сыграл два матча за "Ливерпуль". В октябре 2024 года голкипер вышел на последние минуты в матче против "Кристал Пэласа" в АПЛ. В конце месяца вратарь защищал рамку в матче Кубка Лиги против "Брайтона".

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