Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 16 апреля

Украинские теннисисты в игровом расписании 16 апреля

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Кванджу (Южная Корея) | ATP Challenger 75 | хард

Основная сетка. 1 круг

07:30* | Илья Марченко (Украина) — Хон Сон Чхан (Южная Корея)

Оэйраш (Португалия) | ATP Challenger 125 | грунт

Основная сетка. 1 круг

12:00 | Виталий Сачко (Украина) — Элиас Имер (Швеция)

Руан (Франция) | WTA 250 | грунт

Основная сетка. 1 круг

14:00* | Ангелина Калинина (Украина, 3) — Ализе Корне (Франция)

Штутгарт (Германия) | WTA 500 | грунт

Пары. Основная сетка. 1 круг

15:00* | Надежда Киченок/Шуко Аояма (Украина/Япония, 3) — Паула Бадоса/Онс Жабер (Испания/Тунис)

Руан (Франция) | WTA 250 | грунт

Основная сетка. 1 круг

15:30* | Катарина Завацкая (Украина, Q) — Клара Бюрель (Франция, 7)

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* — время начала матчей ориентировочное

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