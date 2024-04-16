Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 16 апреля

Украинские теннисисты в игровом расписании 16 апреля
• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляции матчей с участием украинских теннисистов
Кванджу (Южная Корея) | ATP Challenger 75 | хард
Основная сетка. 1 круг
07:30* | Илья Марченко (Украина) — Хон Сон Чхан (Южная Корея)
Оэйраш (Португалия) | ATP Challenger 125 | грунт
Основная сетка. 1 круг
12:00 | Виталий Сачко (Украина) — Элиас Имер (Швеция)
Руан (Франция) | WTA 250 | грунт
Основная сетка. 1 круг
14:00* | Ангелина Калинина (Украина, 3) — Ализе Корне (Франция)
Штутгарт (Германия) | WTA 500 | грунт
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:00* | Надежда Киченок/Шуко Аояма (Украина/Япония, 3) — Паула Бадоса/Онс Жабер (Испания/Тунис)
Руан (Франция) | WTA 250 | грунт
Основная сетка. 1 круг
15:30* | Катарина Завацкая (Украина, Q) — Клара Бюрель (Франция, 7)
• Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram
* — время начала матчей ориентировочное