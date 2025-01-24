Australian Open. Синнер обыграл Шелтона и второй год подряд сыграет в решающем матче

На Открытом чемпионате Австралии определился второй участник финала



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) – Бен Шелтон (США, 21) 7:6(2), 6:2, 6:2

Итальянский теннисист одержал пятую подряд победу в шести матчах против Шелтона и выиграл 20-й матч подряд в рамках Тура.

Синнер второй сезон подряд вышел в финал турнира в Мельбурне и попробует выиграть свой третий титул Grand Slam. В прошлом году, помимо победы на Australian Open, Янник стал чемпионом на Открытом чемпионате США.

Янник Синнер стал самым юным игроком, который дважды подряд вышел в финал Australian Open, с 1993 года, когда это удалось Джиму Курье.

Итальянец в решающем матче встретится с Александром Зверевым, которому проиграл четыре раза за шесть сыгранных матчей. Их предыдущее противостояние состоялось в августе прошлого года на “Мастерсе” в Цинциннати, где победил Синнер.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua