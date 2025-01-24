Бобби Кларк включил Овечкина в тройку самых великих игроков в истории хоккея

Александр Овечкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Легендарный капитан «Филадельфия Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» поделился своим мнением об игре Александра Овечкина.

— Овечкин, по моему мнению, второй игрок в истории, — заявил Кларк.

— Первый — Уэйн Гретцки?

— Да. В этот список нельзя поставить Горди Хоу, поскольку он играл слишком много десятилетий назад. Он был лучшим в течение самого долгого времени, но в современную эпоху, думаю, Гретцки — номер один, но Овечкин к нему ужасно близок.

— И никого не поставите между ними?

— Очень сложно сравнивать пять-шесть поколений звезд. Наверное, все-таки вторым у меня был бы Бобби Орр. Как защитник он изменил хоккей. А почему я котирую Овечкина так высоко? Потому что цель игры — забить гол. Главная цель, потому что без голов нет побед. И Овечкин собирается забросить больше шайб, чем кто-либо когда-либо. Так что довольно сложно не поставить его в двойку или тройку лучших.

«Извиняться мне не за что. Не хотел ломать Харламова — удар был обычной частью жестокой Суперсерии». Эксклюзив с Бобби Кларком

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