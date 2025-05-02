Игрок сборной Украины: «Япония – неудобный соперник, но шанс на элиту есть»

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Форварды сборной Украины по хоккею Даниил Трахт и Александр Пересунько оценили победу над Польшей 4:1 в матче чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1A и шансы выйти в элиту.

«Знал, что рано или поздно забью. Но тут важен был командный результат, мы боремся за выход в элиту. Польша – очень сильный соперник, но и мы стали лучше в тактическом плане, многие игроки добились прогресса».

«Таблица? Не смотрели на очки, ведь все зависит только от наших результатов», – сказал Трахт.

Согласен с партнером и нападающий Александр Пересунько.

«Япония – традиционно тяжелый соперник. Но если продолжим играть так, как на этом ЧМ, то можем выиграть и выйти в элиту. Главное – не расслабляться, тогда будут все шансы подняться в элитный дивизион», – сказал Пересунько.

Последний матч против Японии пройдет 3 мая.

sport.ua