Мадрид. Рууд обыграл Серундоло и вышел в финал соревнований

На турнире ATP 1000 в Испании известен первый участник решающего матча



Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 14) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) 6:4, 7:5

Норвежский теннисист взял реванш у Серундоло за поражение в марте на “Мастерсе” в Майами и сократил счет в личных противостояниях с аргентинцем (4-5). Отметим, что по ходу сегодняшнего матча Рууд проиграл три гейма на своей подаче, отыграв 15 брейк-поинтов соперника, а сам сделал пять брейков (имея девять брейк-поинтов).

Каспер Рууд 25-й раз в карьере сыграет в финале соревнований на уровне Тура, в том числе это будет 18-й финал для норвежца на грунтовых турнирах. Также Рууд проведет третий финал на турнирах ATP 1000: в 2022 году он уступил в матче за чемпионский трофей в Майами, а в прошлом сезоне – в Монте-Карло.

За свой крупнейший титул в карьере Каспер Рууд будет бороться с победителем матча Джек Дрэйпер – Лоренцо Музетти.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua