Доха. Берреттини впервые победил Джоковича, Меджедович в трехчасовом драматичном поединке одолел Циципаса

Результаты второго игрового дня на турнире АТР 500 в Катаре



Доха, Катар • 17-22 февраля • хард • $3,035,960

Действующий чемпион: Карен Хачанов (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Лука Нарди (Италия, Q) – Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:4, 6:3

Маттео Берреттини (Италия) – Новак Джокович (Сербия, 3) 7:6(4), 6:2

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 7:6(5), 7:6(7)

Хамад Меджедович (Сербия, SE) – Стефанос Циципас (Греция, 6) 7:6(6), 5:7, 7:6(5)

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Кентен Алис (Франция, Q) 4:6, 6:4, 7:6(2)

Зизу Бергс (Бельгия) – Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:4, 7:6(4)

Даниил Медведев (-, 4) – Карен Хачанов (-) 4:6, 7:5, 6:3

Андрей Рублев (-, 5) – Александр Бублик (Казахстан) 6:3, 6:4

Нуно Боржеш (Португалия) – Отто Виртанен (Финляндия, LL) 7:6(6), 6:3

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q) – Абдулла Шеллбай (Иордания, WC) 7:5, 6:3

Алекс де Минор (Австралия, 2) – Роман Сафиуллин (-) 6:1, 7:5

• Маттео Берреттини впервые за пять очных поединков сумел обыграть Новака Джоковича. Итальянец подал 13 эйсов, сделал два брейка и отыграл все три брейк-поинта соперника. Отметим, что для Джоковича это был первый матч после травмы ноги, из-за которой он не смог доиграть свой полуфинал Открытого чемпионата Австралии против Александра Зверева. Берреттини дальше сыграет против Таллона Грикспора, которому проиграл две недели назад, на турнире в Роттердаме.

• Хамад Меджедович третий раз в этом году (и в карьере) победил соперника из топ-20. В концовке решающего сета (при счете 4-5) серб получил травму задней мышцы бедра, упал на корт и не мог долго подняться. Тем не менее, Меджедович сумел продолжить поединок и в итоге довел его до победы. Пока неизвестно сможет ли он продолжить турнир. Его следующий соперника – Феликс Оже-Альяссим.

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