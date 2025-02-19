Доха. Берреттини впервые победил Джоковича, Меджедович в трехчасовом драматичном поединке одолел Циципаса

Результаты второго игрового дня на турнире АТР 500 в Катаре
Доха, Катар • 17-22 февраля • хард • $3,035,960
Действующий чемпион: Карен Хачанов (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Лука Нарди (Италия, Q) – Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:4, 6:3
Маттео Берреттини (Италия) – Новак Джокович (Сербия, 3) 7:6(4), 6:2
Таллон Грикспор (Нидерланды) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 7:6(5), 7:6(7)
Хамад Меджедович (Сербия, SE) – Стефанос Циципас (Греция, 6) 7:6(6), 5:7, 7:6(5)
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Кентен Алис (Франция, Q) 4:6, 6:4, 7:6(2)
Зизу Бергс (Бельгия) – Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:4, 7:6(4)
Даниил Медведев (-, 4) – Карен Хачанов (-) 4:6, 7:5, 6:3
Андрей Рублев (-, 5) – Александр Бублик (Казахстан) 6:3, 6:4
Нуно Боржеш (Португалия) – Отто Виртанен (Финляндия, LL) 7:6(6), 6:3
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q) – Абдулла Шеллбай (Иордания, WC) 7:5, 6:3
Алекс де Минор (Австралия, 2) – Роман Сафиуллин (-) 6:1, 7:5
• Маттео Берреттини впервые за пять очных поединков сумел обыграть Новака Джоковича. Итальянец подал 13 эйсов, сделал два брейка и отыграл все три брейк-поинта соперника. Отметим, что для Джоковича это был первый матч после травмы ноги, из-за которой он не смог доиграть свой полуфинал Открытого чемпионата Австралии против Александра Зверева. Берреттини дальше сыграет против Таллона Грикспора, которому проиграл две недели назад, на турнире в Роттердаме.
• Хамад Меджедович третий раз в этом году (и в карьере) победил соперника из топ-20. В концовке решающего сета (при счете 4-5) серб получил травму задней мышцы бедра, упал на корт и не мог долго подняться. Тем не менее, Меджедович сумел продолжить поединок и в итоге довел его до победы. Пока неизвестно сможет ли он продолжить турнир. Его следующий соперника – Феликс Оже-Альяссим.