Рома – Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Команда Артема Довбыка будет принимать на своем поле "Порту" в ответном матче Лиги Европы за место в 1/8 финала этого турнира. Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.
Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 20-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
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Трансляция матча
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Трансляція матчу Рома – Порту Смотреть трансляцию
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