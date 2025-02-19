Рома – Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Команда Артема Довбыка будет принимать на своем поле "Порту" в ответном матче Лиги Европы за место в 1/8 финала этого турнира. Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

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Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 20-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу Рома – Порту Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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