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Футбол

Рома – Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Рома - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    • Команда Артема Довбыка будет принимать на своем поле "Порту" в ответном матче Лиги Европы за место в 1/8 финала этого турнира. Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

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    • Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 20-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

    Рома - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    1.82 3.90 5.00 Узнать больше

    Трансляция матча

    Рома - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Рома - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Рома - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Рома - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Трансляція матчу Рома – Порту Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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