Макс Ферстаппен: Должен быть здравый смысл

Макс Ферстаппен подверг сомнению большие штрафные санкции в попытке снять вопрос использования гонщиками нецензурной лексики, но не стал открыто спорить с президентом FIA, который эти санкции инициировал…

Макс Ферстаппен: «Я не хочу обсуждать последние поправки к правилам. Это может дорого мне стоить. Здесь не так важны мои комментарии, но должен быть здравый смысл.

Я бы предпочел, чтобы мы сосредоточились на других темах, попытались улучшить безопасность, увеличить эффективность машин, вместо того, чтобы вновь и вновь обсуждать нецензурную лексику. Это уже лишнее.

По новым правилам за повторное использование нелитературных слов гонщика дисквалифицируют на две гонки, что повлиять на судьбу чемпионского титула. Я считаю, что это уже слишком.

С президентом FIA лично я пока об этом не говорил. Это сложный вопрос., хотя я всегда делюсь своим мнением. Я уже сказал, что столь строгие санкции излишни. Не было смысла заранее все так подробно регламентировать».

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