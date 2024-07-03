Сайнс: Раскачка – главное, что нас беспокоит в этом году

После официальных формальностей, связанных с церемонией награждения, Карлос Сайнс, занявший в Австрии 3-е место, недолго оставался на Red Bull Ring и почти сразу отправился на базу Ferrari в Маранелло, чтобы вместе с инженерами попытаться найти способ повысить скорость машины уже в ближайшее время.

Там он интенсивно занимался на симуляторе, готовясь к этапу в Сильверстоуне, и испанская пресса отмечает, что Карлос по-прежнему активно участвует в процессе модернизации шасси SF-24. Но, поскольку ему предстоит расставание со Скудерией, где его заменит Льюис Хэмилтон, то к работе над машиной следующего года он не допущен.

«Меня больше не приглашают участвовать ни в каких делах, имеющих отношение к машине 2025 года, – подтвердил Сайнс. – Если бы команда не ввела бы такие ограничения, это было бы не очень умно».

Испанская газета Marca, ссылаясь на итальянских журналистов, пишет, что Шарль Леклер требует в команде приоритетного статуса, нервничает, когда уступает напарнику, хотя, например, в Австрии, после того, как переднее крыло его машины было повреждено в суете первого круга, он действовал не лучшим образом.

Леклер провёл больше всех пит-стопов не только потому, что вскоре после старта ему пришлось возвращаться в боксы за новым носовым обтекателем: он излишне агрессивно атаковал на всех комплектах резины, из-за чего шины быстро изнашивались, теряли эффективность, и всё закончилось тем, что монегаск финишировал 11-м.

Однако Карлос на вопросы об отношениях с напарником предпочитает давать весьма обтекаемые ответы: «Знаю, что вы, журналисты, обращаете на это повышенное внимание, но лично я предпочитаю сосредоточиться на борьбе со всеми соперниками. Именно так я намерен действовать и дальше».

На базе в Маранелло в ходе работы на симуляторе Сайнсу вместе с техническими специалистами команды нужно разобраться в причинах вертикальной раскачки, от которой вновь страдает машина Ferrari, но теперь это неприятный феномен проявляется в быстрых и среднескоростных поворотах.

Что характерно, такой проблемы у Скудерии не было давно, с 2022 года.

«Если сформулировать максимально мягко, то раскачка – главное, что нас беспокоит в этом году, – подчеркнул Сайнс. – С этим явлением мы пока не до конца разобрались, и его приходится всегда принимать во внимание. Посмотрим, чего нам удастся добиться в ходе подготовки к Сильверстоуну, но мы пытаемся хотя бы немного улучшить ситуацию».

Хотя Карлос пропустил Гран При Саудовской Аравии, когда ему пришлось срочно лечь на операцию, сейчас он занимает 4-ю строчку личного зачёта, всего на 15 очков отставая от напарника и опережая Серхио Переса, гонщика Red Bull, на 17 очков.

По его словам, поскольку он провёл на одну гонку меньше, то в споре за титул он не участвует, и сейчас перед ним другая цель: «Возможно, это моя последняя возможность бороться за подиумы, и в предстоящие годы её у меня не будет, поэтому сейчас я намерен получить удовольствие в полной мере».

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