Задоров объяснил, почему решил продолжить карьеру в «Бостоне»

Российский защитник Никита Задоров прокомментировал свое решение присоединиться к «Бостону».

Ранее стало известно, что 29-летний хоккеист подписал шестилетний контракт с «Брюинз» на 30 миллионов долларов.

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«С чего начать, почему я выбрал «Брюинз»? Мне нравится здесь все, культура в организации. За своих 11 лет в НХЛ я не слышал ничего плохого о культуре «Брюинз», команде «Брюинз» и игроках, которые здесь выступали. Для меня это было практически очевидным решением, когда мы узнали, что «Брюинз» заинтересованы в том, чтобы я стал играл за них. Это было взаимно», — приводит пресс-служба НХЛ слова Задорова.

Защитник также отметил, что «Бостон» всегда находился на вершине его списка из команд, за которые он хотел бы выступать.

В минувшем сезоне Задоров провел за «Калгари» и «Ванкувер» 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 20 (6+14) очков. В 13 играх плей-офф защитник заработал 8 (4+4) очков.

Источник: https://www.nhl.com/news/elias-lindholm-nikita-zadorov-primed-to-fill-holes-on-boston-bruins-roster

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