DAZN

Вечером 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится шоу бокса с поединком за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелого весе (до 79,4 кг).

На ринг выйдут обладатель титулов WBC, WBA, IBF, WBO Артур Бетербиев (20–0, 20 КО) и Дмитрий Бивол (23–0, 12 КО).

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Это будет бой-реванш. Первый поединок 12 октября 2024 года продлился все 12 раундов. Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив по очкам решением большинства судей – MD 12 (114–114, 115–113, 116–112).

Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира

Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Официальным транслятором шоу является видеосервис DAZN.

Начало поединка на Kingdom Arena в Эр-Рияде – около 01:00 по киевскому времени в ночь на 23 февраля.

Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка.

sport.ua