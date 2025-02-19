«Паркер набрал 10 кг». Новицкий и Шевадзуцкий – о титульное бое Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Украинские боксеры Андрей Новицкий и Игорь Шевадзуцкий прокомментировали предстоящий бой в супертяжелом дивизионе – 22 февраля британец, обладатель титула IBF Даниель Дюбуа встретится с новозеландским претендентом Джозефом Паркером:

Новицкий: «Отдаю предпочтение Паркеру – 60/40. Хотя, если не ошибаюсь, на этот бой он набрал около 10 кг. Думаю, если он планирует брать Дюбуа силой, то это ошибочная стратегия. Если до четвертого раунда чемпион не попадет, то Джозеф должен выиграть по очкам. Он более техничный и выносливый, но у Дюбуа сильный удар, а это супертяжелый вес. В любом случае нас ждет очень интересное сражение, и я склоняюсь к победе Паркера».

Шевадзуцкий: «Думаю, что Дюбуа может победить досрочно. Он мощный, мотивированный и вдохновленный победой над Джошуа. Если в первых раундах Даниель не захватит инициативу и не сможет нокаутировать Паркера, тот сумеет адаптироваться и выиграть по очкам. Такой сценарий тоже возможен, но я склоняюсь к тому, что британец нокаутирует претендента».

Александр Левченко

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