Видео: Шарль Леклер выехал на трассу в Фьорано

В среду, 19 февраля, на следующий день после презентации раскраски новой машины в Лондоне, команда начала её обкатку во Фьорано в рамках разрешённого регламентом съёмочного дня.

Первым за руль сел Шарль Леклер, после обеда механики переклеют номера, поменяют педали и настройки – и за руль сядет Льюис Хэмилтон.

Обкатка проходит за закрытыми дверями, но трассу с утра окружили болельщики с флагами Скудерии. Несмотря на прохладную погоду, они дождались выезда Леклера и проведут на трассе весь день, поддерживая сотрудников команды песнями и речёвками.

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