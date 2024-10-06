Лео Турини о решении Renault отказаться от моторов Renault

Лео Турини, чьи комментарии на темы Ferrari мы довольно часто приводим, на этот раз высказался по другому поводу – о решении руководства концерна Renault поставить крест на программе создания силовых установок для собственной заводской команды.

Теперь, когда в Renault официально распрощались со своими двигателями для Формулы 1, я готов признаться, что меня совершенно не волнует, к чему приведёт уже анонсированная комбинация Alpine-Mercedes. Меня не интересует даже гипотеза о том, что эта команда может быть продана – уж об этом Флавио Бриаторе позаботится.

И всё-таки…

Мы стали свидетелями финала славной, а в чём то даже уникальной истории, которая началась в 1977 году, когда я ещё был очень наивным мальчишкой. Именно тогда французская компания Renault объявила, что выставит на старт в Формуле 1 машину с турбомотором.

Все те, кто родился во времена более поздние, могут мне не верить, но тогда это была настоящая революция, и событий, подобных ей, в истории автоспорта было не так уж много.

Сначала мало кто верил, что у французов что-то получится. И можете себе представить состояние всеобщего шока, когда в 1979 году Жан-Пьер Жабуй одержал первую победу на машине с турбомотором Renault, и было это в Дижоне, в той самой гонке, где второе место занял легендарный Жиль Вильнёв. Именно после того Гран При Франции все заговорили о неистовой (и это ещё слабо сказано) дуэли канадского гонщика Ferrari с Рене Арну, который пилотировал вторую жёлтую машину команды Renault.

Хотя в те времена французской команде не удалось выиграть чемпионат мира несмотря на усилия тогда ещё молодого Алена Проста, всё-таки Renault смогла завоевать весь мир. Между прочим, свою первую победу Айртон Сенна одержал на машине Lotus с двигателем Renault – это был Гран При Португалии 1985 года.

После этого было ещё немало побед, и не только на машинах с турбомоторами, но и с атмосферными V10. Кроме двух титулов Фернандо Алонсо, выступавшего за заводскую команду Renault, были победы Найджела Мэнселла, Алена Проста (Williams) и Михаля Шумахера (Benetton) на машинах с французскими двигателями, а также такие моторы стояли на Williams сыновей Грэма Хилла и Жиля Вильнёва, ставших чемпионами мира в 1996-м и 1997 гг. В новом тысячелетии все свои четыре титула Себастьян Феттель тоже завоевал на машинах Red Bull с двигателями Renault.

Любой, кто будет читать список гонщиков, которые что-то выигрывали за рулём машин Renault или хотя бы на машинах с моторами Renault, почувствует горечь невосполнимой потери. Мы сейчас стали свидетелями операции по ампутации, хотя, вероятно, она была неизбежной.

В 2026-м производителями двигателей для команд Формулы 1 будут Ferrari, Mercedes, Honda, Audi да затейники из Red Bull на паях с Ford. Но знаменитого, некогда славного бренда среди них уже не будет. И мы почувствуем, что с ним утрачена и часть души нашего любимого спорта.

В качестве посткриптума расскажу вот что: 1 июля 1979 года, а это было воскресенье, я готовился к выпускному экзамену, который должен был начаться через 48 часов. Но в этот же день в Дижоне проходил тот исторический Гран При Франции.

В тот вечер мой приёмный дядя сказал: «Думаю, мы тоже должны создать турбомотор для Формулы 1». Звали дядю Мауро Форгьери.

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