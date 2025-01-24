В Ferrari готовятся к тестам в Барселоне

В среду 22 января команда Ferrari провела первый тестовый день в этом году на трассе Фьорано. С утра за рулём машины 2023 года SF-23 работал Льюис Хэмилтон, а после его сменил Шарль Леклер. Гонщики Скудерии суммарно проехали 44 круга, а руководитель Ferrari Фредерик Вассёр назвал прошедшие тесты разминкой для гонщиков и механиков.

Полноценные предсезонные тесты с машиной 2025 года пройдут в Бахрейне с 26 по 28 февраля, а пока в Ferrari готовятся к заездам в Барселоне на следующей неделе в рамках тестов TPC. C 28 по 30 января Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон будут работать на испанской трассе за рулём SF-23.

После Барселоны Леклер будет ждать тесты в Бахрейне, а Льюису Хэмилтон предстоит отработать ещё два дня на испанской трассе в рамках тестов Pirelli 4 и 5 февраля. Семикратный чемпион мира сядет за руль прошлогодней SF-24, модернизированной для испытаний прототипов шин 2026 года.

Источник