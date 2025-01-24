Постол возвращается. На этот раз следует ожидать уверенную победу

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Постол

25 января, в Киеве, Украина, состоится возвращение после перерыва украинского боксера, бывшего чемпиона мира в профессионалах, 41-летнего Виктора Постола (31-5, 12 КО). Его оппонентом станет 43-летний аргентинец Фернандо Давид Сауседо (64-10-3, 10 КО). Вариант для двух целей – поединка после простоя и боя на глазах у родной публики.

Постол вне ринга больше года. В последнее время он исключительно проигрывал

Самое звездное время Виктора Постола состоялось в 2015 году. Тогда он пробился к титулу через крепких оппонентов и вышел на крутого аргентинского панчера Лукаса Матиссе.

Лучшей победой Виктора перед этой встречей стал досрочно побитый в одиннадцатом раунде Сельчук Айдын. И хотя Матиссе не стоит переоценивать, это был лучший оппонент Постола и настоящий топ.

Переоценивать или недооценивать Лукаса действительно не стоит. Подавать ту победу, как побитого едва ли не самого лучшего нокаутера того периода – не стоит. Но и говорить, что Постол вынес середняка, как иногда заявляют, тоже.

На момент боя у Матиссе было уже три поражения. Первое случилось в 2010-м – в бою против Заба Джуды. Второе – через год. Тогда победу отдали Девону Александеру. Третье – в бою с Дэнни Гарсией в 2013 году. Первые две – близкие, где-то даже спорные. Гарсия же действительно был лучше.

Выходит так, что большим топам Лукас так или иначе уступил. Но равных себе и более слабых соперников регулярно бил. И все же добрался до титула чемпиона мира. Там его и ждал Постол.

Виктор был огромным аутсайдером. Перед этим Матиссе побил Джона Молину (КО 11), до этого непобежденного Роберто Ортиса (КО 2) и Руслана Проводникова (MD 12). На их фоне Постол выглядел, как человек с минимальным опытом. Однако с далеко не минимальными навыками.

Как оказалось, их хватило украинскому боксеру и для того, чтобы регулярно останавливать соперника, не давая попасть тяжело. И для того, чтобы пробивать в ответ. В результате количества попаданий Постола хватило, чтобы травмировать лицо оппонента, и тот после очередного удара навстречу фактически сдался.

Впоследствии Виктор решил хвататься за шансы, пока они есть. Следующим его оппонентом стал Теренс Кроуфорд. И это было очень разное противостояние. Первоначально украинский боксер создавал американцу достаточно проблем. А потом попался на удар, пришлось догонять по баллам и боксировать не так, как было комфортно. И тут уже Кроуфорд начал вчистую забирать противостояние себе.

Дальше было по-разному. Были непростые встречи с середняками и классный бой против Джоша Тейлора. Шотландец тогда был в топовой форме, но украинский боксер создал ему достаточно проблем.

Было поражение от Хосе Карлоса Рамиреса, который нахватался джебов от украинского бойца, но все же выиграл. Не так давно эту же тактику, но уже успешно реализовал Арнольд Барбоса – победил Рамиреса.

Было очень странное досрочное поражение Гэри Антуану Расселлу – там рефери явно поспешил. Снял украинца на финальных секундах, чтобы сохранить американцу идеальный нокаут со ста процентами досрочных побед. И было поражение техническим нокаутом в седьмом раунде от Элвиса Родригеса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Постол

Именно после последнего Постол не появлялся в ринге больше года. Вернулся домой, пережил прилет шахеда в дом и подготовился к возвращению дома. С одной стороны, хотелось бы увидеть в соперниках бывшего чемпиона мира кого-нибудь посильнее. С другой, Виктору 41 год, он долго вне ринга, а серия поражений продолжается уже шесть лет – последний раз побеждал в 2019-м.

Иногда нужно дать боксеру просто удобного соперника и просто хороший бой. А фанатам – успокоиться с требованиями и получить удовольствие от бокса и победы.

Кто фаворит?

Букмекеры считают Виктора Постола фаворитом. На него можно поставить с коэффициентом 1.05. На его оппонента – с коэффициентом 8.50.

О Фернандо Давиде Сауседо много не скажешь. Возрастной аргентинец. Ниже Постола, имеет более короткие руки. В ринге – традиционно в меру агрессивный. Не несется бездумно вперед, но и не контрпанчер. Такой средний, крепкий, нормальный боксер. Ничего удивительного, но и не совсем плохо.

Опыта у Сауседо более чем достаточно. Он неплохо физически сложен, агрессивен. Но не больше. Как раз то, что нужно. Постол всегда лучше работал вторым номером, встречая соперников ударами. Более низкорослого и более короткорукого Матиссе Виктор победил именно так.

На этот раз следует ожидать нечто похожее. Просто на другом уровне. Постол точно готовился – в том числе с Арамом Фанияном, который будет боксировать в этот же вечер. Даже в одном зале с Кличко занимался. Поэтому проседание физическое, если и будет, то не катастрофическим.

Постол всегда отличался тотальным профессионализмом, поэтому здесь меньшего ждать не стоит. А вот ждать нокаута от украинца – стоит. Все же не хочется, чтобы такой боксер уходил на пенсию на длинной серии поражений.

Виктор Постол заслужил большего.

sport.ua