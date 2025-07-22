Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Бывший промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался о своем будущем.

«Продолжаю работать с Усиком. U7 – новый бренд питания, который мы недавно разработали. Скоро откроются филиалы в Европе, презентация в Украине уже состоялась. Мы [с Усиком] готовим интересные вещи», – сказал Красюк.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua