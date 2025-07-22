“Я всё ещё могу бить мощно”. 45-летняя легенда тенниса вернулась на корт после 16-месячной паузы и выиграла матч на турнире в Вашингтоне

Семикратная чемпионка турниров Grand Slam Винус Уильямс успешно стартовала на турнире WTA 500 в Вашингтоне, выиграв матч 1/8 финала в парном разряде.



45-летняя американка, получившая от организаторов “wild card”, не выходила на корт с марта 2024 года (Miami Open), а её последняя победа датируется августом 2023 года (Cincinnati Open).

В дуэте с соотечественницей Хейли Баптист (№50 WTA) Уильямс обыграла пару Эжени Бушар (Канада) / Клерви Нгунуэ (США) – 6:3, 6:1.

“Было вдохновляюще вновь оказаться на корте. Я люблю эту игру и всё ещё могу бить мощно”, – сказала Винус Уильямс в интервью Sky Sports.

Уильямс пошутила, что предпочла бы выступать с 23-летней Баптист вместо своей легендарной сестры Серены:

“С первых розыгрышей было видно, что мы будем отличной командой. Думаю, надо было начать играть вместе раньше, правда? Кажется, Серена нам просто мешала”, – с улыбкой отметила Винус.

Напомним, что на счету сестёр Уильямс 14 совместных титулов на турнирах Grand Slam в парном разряде.

Сегодня Винус Уильямс сыграет в первом круге одиночного разряда против американки Пэйтон Стернс (№35 WTA).

btu.org.ua