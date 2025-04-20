Элина Свитолина: “В начале турнира Гаэль сказал, что приедет меня поддержать, если я буду в финале – это было моей главной мотивацией”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Еленой-Габриэлой Русе в полуфинале соревнований в Руане



“Я до сих пор очень довольна моей игрой здесь. У меня были отличные матчи на этом турнире, начиная с первого круга и до сегодняшнего дня. Самая большая мотивация для меня была в начале соревнований, когда Гаэль [Монфис] сказал, что приедет меня поддержать, если я буду в финале. Поэтому, видимо, он приедет завтра за меня поболеть.

Выход в финал – это всегда невероятный опыт для меня, и я всегда была сосредоточена именно на титулах. Я хочу выиграть и на этом турнире. Я всегда любила играть во Франции, я чувствую здесь много поддержки и просто получаю удовольствие от выступления”, – сказала Элина Свитолина в интервью на корте.

Свой финальный поединок Элина Свитолина проведет в воскресенье 20 апреля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляцию поединка.

btu.org.ua