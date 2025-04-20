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Автоспорт

Гасли: Можно было квалифицироваться выше девятого места

Гасли: Можно было квалифицироваться выше девятого места

После квалификации Гран При Саудовской Аравии оба гонщика Alpine были недовольны своими результатами. Пьер Гасли, показавший девятое время, считает, что результат мог быть выше, а Джек Дуэн сожалеет, что не прошёл во вторую часть. Тем не менее, оба гонщика рассчитывают заработать очки в воскресенье.

Пьер Гасли (9-й): «В целом, позитивно, что мне во второй квалификации подряд удалось выйти в финал. Сегодня некоторые вещи можно было сделать лучше, но мы сделаем выводы на следующий раз. Я уверен, что можно было квалифицироваться выше девятого места.

Команда отлично поработала, и в данный момент у нас хорошая машина. Мы в состоянии побороться за очки в гонке, которые и станут нашей целью. Отрывы в пелотоне минимальные, но нужно чисто провести гонку.

Мы знаем, кто станет нашим главным соперником – Карлос Сайнс, стартующий на несколько мест выше. Такова наша цель, и я с нетерпением жду воскресный вечер».

Джек Дуэн (17-й): «Не тот результат, которого я хотел в квалификации, но, в целом, я доволен прогрессом, которого мы добились после сложных пятничных тренировок. Нам удалось сделать хороший шаг вперёд между третьей тренировкой и квалификацией.

Сегодня с первых же кругов я почувствовал, как машина изменилась в лучшую сторону – я чувствовал себя за рулём гораздо комфортнее. Но итоговым результатом квалификации я недоволен, поскольку был очень близок к выходу во вторую часть.

Я сохраняю оптимизм, ведь на этой трассе больше возможностей для обгона, чем на других. Постараемся получить преимущество за счёт стратегии. Мы стремимся заработать очки».

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