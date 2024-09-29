Хэмилтон: Мне приходилось преодолевать тяжёлые периоды

Льюис Хэмилтон по числу побед (105) и поулов (104) превосходит любого другого героя Формулы 1, а титулов у него столько же, сколько у Михаэля Шумахера, хотя казалось, что повторить рекорд великого немецкого гонщика практически нереально.

Его состояние, по оценкам экспертов, приближается к $300 млн., а с переходом в Ferrari прирастёт ещё, в этом можно не сомневаться. Сможет ли он завоевать восьмой титул – ещё вопрос, но банковский баланс сэра Льюиса изменится в лучшую сторону в любом случае.

Однако это не значит, что в его жизни всё так уж безоблачно, и о том, какую свою мечту он не может осуществить, мы уже рассказывали со ссылкой на его интервью The Times. Но Хэмилтон поделился и другими своими переживаниями, пожалуй, ещё более серьёзными: он в очередной раз признался, что большую часть жизни ему приходилось бороться с проблемами психологического свойства.

В подростковом возрасте это было связано с травлей со стороны сверстников, но на его психическом здоровье также сказывался прессинг – неизбежное следствие занятий автоспортом. И хотя успехам Льюиса мог позавидовать любой гонщик его поколения, ему «приходилось преодолевать очень тяжёлые периоды», даже когда он разменял третий десяток.

«У меня бывали депрессии. С очень раннего возраста, лет, наверное, с 13-ти, – рассказал гонщик, которому в начале следующего года исполнится 40. – Думаю, это всё из-за прессинга, связанного с гонками, и из-за проблем в школе. Меня травили, а поговорить было не с кем».

По словам Хэмилтона, перемены к лучшему произошли только относительно недавно, во время пандемии 2020 года, когда после периода душевных исканий он завёл привычку просыпаться в пять утра и медитировать, прежде чем отправиться на пробежку.

Преодолев некий изначальный дискомфорт, постепенно он понял, что такой распорядок дня «стал отличным способом разобраться в себе, в своих чувствах, и понять, что мне по силам».

Когда его спросили, обращался ли он к услугам психотерапевтов, Льюис ответил: «Разговаривал я с одной женщиной, но это было много лет назад и не принесло особой пользы. Но мне бы хотелось когда-нибудь найти кого-то ещё».

Если Хэмилтон действительно научился справляться с подобными проблемами, это ему очень пригодился в следующем году, поскольку уровень прессинга в Ferrari будет повыше, чем в McLaren и Mercedes.

Если он сможет быстро адаптироваться к новой команде, к непривычной атмосфере, и будет показывать результаты, которых от него ждут в Италии – тогда всё будет хорошо. А если нет, то… Впрочем, не стоит об этом говорить раньше времени. Тем более, Шарль Леклер, может ему много рассказать об этой стороне жизни гонщика Скудерии.

Источник