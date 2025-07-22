Звезда Ниццы присоединится к саудовскому клубу

"Ницца" на официальном сайте сообщила, что нападающий команды Гаэтан Лаборд присоединится к клубу "Аль-Дирийя", который недавно вышел во второй по силе дивизион футбольной системы Саудовской Аравии.

Лаборд начал карьеру в "Бордо", после чего играл за "Ред Стар", "Брест" и "Клермон". Позже он выступал за "Монпелье" и "Ренн", а в сентябре 2022 года присоединился к "Ницце".

Добавим, что за свою карьеру Лаборд провёл 118 матчей за "Ниццу" во всех турнирах, забив 33 гола и отдав 11 результативных передач.

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