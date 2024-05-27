Гуаньюй Чжоу: В Монреале всё будет по-другому

После Гран При Монако Sauber осталась единственной командой, на счету которой нет заработанных очков в этом сезоне. Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу финишировали тринадцатым и шестнадцатым соответственно, но выразили уверенность, что на следующем этапе в Канаде результат будет другим.

Валттери Боттас (13-й): «Большую часть гонки я провёл в «поезде» из машин. Было не только не весело, но ещё и довольно медленно. Все знают, насколько сложно обгонять в Монако. Мы решили попробовать что-то предпринять, поэтому я стартовал на шинах Hard, но нам не повезло с красными флагами – все, кто были на более мягких шинах, получили преимущество за счёт остановки гонки.

Несмотря ни на что, я чисто провёл гонку. Оба старта получились неплохими, я отыграл несколько позиций, а гоночный темп на пустой трассе был в порядке. Конечно, решающее значение в Монако имеет квалификация, и в субботу нам пришлось тяжело, поскольку машине не хватает скорости на быстром круге.

Обычно этап в Монако стоит особняком, и мы многое выучили в этот уик-энд. Полученная информация окажется полезной при подготовке к этапу в Монреале, который пройдёт через две недели».

Гуаньюй Чжоу (16-й): «Мой день получился скучным. На старте я стал свидетелем столкновения Переса, Магнуссена и Хюлкенберга – всё произошло прямо передо мной. Я рад, что после такого удара они самостоятельно покинули машины.

После рестарта все старались доехать до финиша – все были в равных условиях, и мы не могли ничего сделать. Фернандо Алонсо сдерживал большую группу машин, чтобы его напарник создал отрыв. В результате мы все ехали в «поезде» из машин без возможности обогнать.

Возможно, гонка получилась бы более интересной – если бы не красные флаги, то мы увидели бы разные стратегии, но не сегодня. Трасса в Монако всегда была сложной для нас – необходимо понять, почему у нас проблемы на трассах такого типа.

Впереди много работы, но команда знает, что в Монреале всё будет по-другому».

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