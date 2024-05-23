Оскар Пиастри: Оптимизма нам не занимать

Оскар Пиастри уже поднимался на подиум в Монако, причём дважды, но это было ещё в 2021-м, когда он выступал в Формуле 2. Впрочем, в прошлом году, когда талантливый австралиец дебютировал в Формуле 1 в составе McLaren, на этой классической городской трассе он финишировал в призовой десятке.

Но теперь и он, и Ландо Норрис вполне могут претендовать на высокие результаты, в том числе в этот уик-энд – машина MCL38 это позволяет.

Оскар Пиастри: «Безусловно, мы постараемся. У нас есть повод чувствовать уверенность, ведь на двух предыдущих этапах мы сражались в первых рядах, хотя пока сложно сказать, каким будет соотношение сил в этот уик-энд. Но, вероятно, между Ferrari, Red Bull и нами развернётся очень острое соперничество.

Точно могу сказать, что оптимизма нам не занимать, хотя у нас сильные соперники и одолеть их непросто, поэтому не будем опережать события».

Когда Оскара спросили, не мечтает ли он о победе в чемпионате уже в 2024 году, он ответил: «В этом сезоне – вряд ли. Претендовать на это крайне сложно, тем более мне, ведь я даже не могу точно сказать, на каком уровне нахожусь. От лидеров я сильно отстаю, поэтому о чемпионате вообще не думаю.

Но если говорить о Кубке конструкторов, то, конечно, шансы его завоевать у McLaren есть, если мы с напарником будем в каждый уик-энд стабильно показывать высокие результаты и зарабатывать много очков. Но не стоит забывать, что пока реальная возможность бороться за победу у нас была только на двух этапах.

Надо добиться, чтобы мы могли делать это настолько регулярно, насколько возможно. Но прежде всего необходимо всё внимание уделить работе над скоростью».

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