Следить
Автоспорт

Оскар Пиастри: Оптимизма нам не занимать

Оскар Пиастри: Оптимизма нам не занимать

Оскар Пиастри уже поднимался на подиум в Монако, причём дважды, но это было ещё в 2021-м, когда он выступал в Формуле 2. Впрочем, в прошлом году, когда талантливый австралиец дебютировал в Формуле 1 в составе McLaren, на этой классической городской трассе он финишировал в призовой десятке.

Но теперь и он, и Ландо Норрис вполне могут претендовать на высокие результаты, в том числе в этот уик-энд – машина MCL38 это позволяет.

Оскар Пиастри: «Безусловно, мы постараемся. У нас есть повод чувствовать уверенность, ведь на двух предыдущих этапах мы сражались в первых рядах, хотя пока сложно сказать, каким будет соотношение сил в этот уик-энд. Но, вероятно, между Ferrari, Red Bull и нами развернётся очень острое соперничество.

Точно могу сказать, что оптимизма нам не занимать, хотя у нас сильные соперники и одолеть их непросто, поэтому не будем опережать события».

Когда Оскара спросили, не мечтает ли он о победе в чемпионате уже в 2024  году, он ответил: «В этом сезоне – вряд ли. Претендовать на это крайне сложно, тем более мне, ведь я даже не могу точно сказать, на каком уровне нахожусь. От лидеров я сильно отстаю, поэтому о чемпионате вообще не думаю.

Но если говорить о Кубке конструкторов, то, конечно, шансы его завоевать у McLaren есть, если мы с напарником будем в каждый уик-энд стабильно показывать высокие результаты и зарабатывать много очков. Но не стоит забывать, что пока реальная возможность бороться за победу у нас была только на двух этапах.

Надо добиться, чтобы мы могли делать это настолько регулярно, насколько возможно. Но прежде всего необходимо всё внимание уделить работе над скоростью».

Источник

Категории
Комментарии
Больше в Автоспорт
aquapolis